Статистику раскрыли в службе судебных приставов Бурятии
В службе судебных приставов Бурятии приостановлено около 300 исполнительных производств в отношении военнослужащих – участников спецоперации. Цифру раскрыли сегодня в УФССП по Бурятии.
- Согласно пункту 3 части 1 статьи 40 федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе Вооружённых сил Российский Федерации, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по просьбе взыскателей, находящихся в таких же условиях, исполнительные производства подлежат приостановлению, - пояснили в УФССП.
Правовые решения о приостановлении и снятии ареста с зарплатных счетов принимаются на основании предоставленных копий документов — выписок из приказов. Как правило, обращаются жены и другие близкие родственники военнослужащих.
В Бурятии приостановили взыскание долгов с военнослужащих
Общество, Фото:
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