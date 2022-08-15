В Бурятии приостановили взыскание долгов с военнослужащих

Общество, Фото: УФСПП по Бурятии

Статистику раскрыли в службе судебных приставов Бурятии



В службе судебных приставов Бурятии приостановлено около 300 исполнительных производств в отношении военнослужащих – участников спецоперации. Цифру раскрыли сегодня в УФССП по Бурятии.



- Согласно пункту 3 части 1 статьи 40 федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе Вооружённых сил Российский Федерации, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по просьбе взыскателей, находящихся в таких же условиях, исполнительные производства подлежат приостановлению, - пояснили в УФССП.



Правовые решения о приостановлении и снятии ареста с зарплатных счетов принимаются на основании предоставленных копий документов — выписок из приказов. Как правило, обращаются жены и другие близкие родственники военнослужащих.



