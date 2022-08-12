«Единая Россия» усилит медицинское направление гуммиссии в Донбассе

Медслужбы будут вывозить тяжелобольных на лечение в Россию



«Единая Россия» в рамках гуманитарной миссии на освобождённых территориях и в ЛДНР сделает акцент на медицинское направление. Сотрудники медицинских служб будут осуществлять вывоз тяжелобольных на лечение в РФ.



По словам Дмитрия Хубезова, главы комитета ГД РФ по охране здоровья и координатора добровольческих медслужб, среди пациентов есть как военнослужащие, так и гражданские жители Донбасса, пострадавшие от обстрелов. Также ЕР планирует эвакуацию детей с неврологическими патологиями, пишет rostovgazeta.ru.



На видеоконференции, где присутствовали сотрудники министерств здравоохранения РФ, ЛДНР и медицинские работники, он рассказал, что Омское региональное отделение ЕР уже имеет опыт организации подобных мероприятий. Под руководством секретаря ведомства, главного врача областного клинического медико-хирургического центра Вадима Бережного в конце июня добровольческая медицинская бригада эвакуировала с территории ЛНР семнадцать пациентов с тяжёлыми диагнозами.



Также для почти тысячи детей ЛДНР была организована реабилитация Башкортостанским отделением ЕР, а сто пятьдесят ребят отправились отдыхать в санатории республики.



В гуманитарной миссии «Единой России» продолжат работу медики-добровольцы. В ЛДНР и в освобождённых областях уже отработали четыреста двадцать российских медработников. Ещё двести тридцать специалистов из России прибыли по линии Минздрава и центра медицины катастроф.



По мнению главы Минздрава ДНР Дмитрия Гарцева, для оказания помощи как можно большему числу нуждающихся следует задействовать медработников в программе выездной диспансеризации. Этим же вопросом озабочена и Наталья Пащенко, министр здравоохранения ЛНР, которая выразила благодарность «Единой России» за оказание поддержки в лечении раненых граждан республики, работу на прифронтовых территориях и помощь с лекарственными препаратами.



По информации, полученной от Натальи Маркарян, замдиректора департамента организации экстренной медпомощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ, транспортные потребности ЛДНР будут удовлетворены в августе-сентябре. В планах – поставка 386 автомобилей скорой помощи обеим республикам и трём областям: Харьковской, Запорожской и Херсонской.



По сообщению Евгения Нифантьева, члена комитета ГД по промышленности и торговле, в Донбассе и на освобождённых областях успешно функционируют свыше 1300 аптечных пунктов.



По итогам конференции Дмитрий Хубезов сообщил, что помощь ЛДНР и освобождённым территориям вскоре будет обозначена в народной программе «Единой России», информирует er.ru.



- Республика Бурятия помогает освобождённым территориям и ЛДНР не только сбором и отправкой гуманитарного груза, но также опытными кадрами, которые хотят поддержать жителей. Одним из таких людей стал бурятский сердечно-сосудистый хирург Владимир Ильинов, который в течение месяца работал в луганской больнице. Владимир вместе с коллегами из других городов спасал тяжелораненых и мирных граждан. В один день к ним в больницу поступило больше 200 пациентов, и врачи сутки не покидали операционной, спасая жизни. Также от Бурятии ездили и активисты «Молодой Гвардии Единой России», которые работали в пунктах временного размещения. У ребят были задачи регистрировать беженцев, оказывать психологическую помощь, выдавать гуманитарную помощь и заниматься поисками пропавших людей, - подчеркнул руководитель исполкома Бурятского РО «Единой России» и партийного волонтёрского центра Владимир Ведерников.

