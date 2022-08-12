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Сержанта из Бурятии наградили медалью Жукова

Сержанта из Бурятии наградили медалью Жукова
Общество,  Фото:Минобороны РФ
Найдан Иванов, попав на заминированную территорию, сумел сохранить жизни сослуживцев

Уроженец Бурятии, сержант Найдан Иванов удостоен медали Жукова за отвагу, самоотверженность и заслуги, проявленные при исполнении воинского долга.

Механик-водитель сержант Найдан Иванов следовал в головной машине колонны бронетехники. Он первым обнаружил расчёт противотанковой управляемой ракеты и живую силу противника.

- Он незамедлительно выдал целеуказания командиру танка и наводчику оператору для уничтожения цели, а затем, совершив противоптурный манёвр, умелыми действиями вывел танк и следовавшие за ним машины из сектора обстрела противника, - сообщает Минобороны России.

Продолжая движение, техника оказалась на заминированной территории. Минное поле противника также обнаружил Найден. «Он сделал всё возможное для предотвращения подрыва танка», - отмечает Минобороны.

Найдан сохранил машину и жизни сослуживцев.

- Самое сложное в моей работе: я наблюдал дорогу, чтобы не наехать на мину. Ну, были задачи захватить укрепрайоны противника. Тем самым эти были задачи выполнены. В работе танкиста самое главное - чувствовать свою машину, - рассказал Найдан в сюжете телекомпании ТВЦ.

 
Найдан родился в селе Хилгана Баргузинского района Бурятии. Он выпускник Улюнской школы, сообщает «Баргузин-инфо».

В 2016 году был призван в армию на срочную службу, после подписал контракт.

Занимал первые места в танковом биатлоне по Южному федеральному округу, был третьем на всероссийском конкурсе. 
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