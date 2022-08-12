Сержанта из Бурятии наградили медалью Жукова







Найдан родился в селе Хилгана Баргузинского района Бурятии. Он выпускник Улюнской школы, сообщает «Баргузин-инфо».



В 2016 году был призван в армию на срочную службу, после подписал контракт.



Занимал первые места в танковом биатлоне по Южному федеральному округу, был третьем на всероссийском конкурсе.



Уроженец Бурятии, сержант Найдан Иванов удостоен медали Жукова за отвагу, самоотверженность и заслуги, проявленные при исполнении воинского долга.Механик-водитель сержант Найдан Иванов следовал в головной машине колонны бронетехники. Он первым обнаружил расчёт противотанковой управляемой ракеты и живую силу противника.- Он незамедлительно выдал целеуказания командиру танка и наводчику оператору для уничтожения цели, а затем, совершив противоптурный манёвр, умелыми действиями вывел танк и следовавшие за ним машины из сектора обстрела противника, - сообщает Минобороны России.Продолжая движение, техника оказалась на заминированной территории. Минное поле противника также обнаружил Найден. «Он сделал всё возможное для предотвращения подрыва танка», - отмечает Минобороны.Найдан сохранил машину и жизни сослуживцев.- Самое сложное в моей работе: я наблюдал дорогу, чтобы не наехать на мину. Ну, были задачи захватить укрепрайоны противника. Тем самым эти были задачи выполнены. В работе танкиста самое главное - чувствовать свою машину, - рассказал Найдан в сюжете телекомпании ТВЦ.