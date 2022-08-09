В Улан-Удэ поздравили ветерана с 90-летием

Общество, Фото: пресс-служба администрации Железнодорожного района

В Железнодорожном районе отпраздновала юбилей Валентина Антонова



3 августа в Улан-Удэ 90-летний юбилей отметила Валентина Александровна Антонова, ветеран Улан-Удэнского авиационного завода.



Валентина Александровна родилась в селе Кульск Хоринского района Бурятии. Здесь она окончила 7 классов школы. Когда началась Великая Отечественная война, она приехала в Улан-Удэ и устроилась на авиационный завод в цех №12, где изготавливали детали к самолётам для фронта.



Совет ветеранов войны и труда Железнодорожного района Улан-Удэ, управление социальной защиты населения поздравили Валентину Александровну с юбилеем и вручили подарки и поздравительные открытки от президента РФ, главы Бурятии, мэра Улан-Удэ и городского совета ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района.

