В Железнодорожном районе отпраздновала юбилей Валентина Антонова
3 августа в Улан-Удэ 90-летний юбилей отметила Валентина Александровна Антонова, ветеран Улан-Удэнского авиационного завода.
Валентина Александровна родилась в селе Кульск Хоринского района Бурятии. Здесь она окончила 7 классов школы. Когда началась Великая Отечественная война, она приехала в Улан-Удэ и устроилась на авиационный завод в цех №12, где изготавливали детали к самолётам для фронта.
Совет ветеранов войны и труда Железнодорожного района Улан-Удэ, управление социальной защиты населения поздравили Валентину Александровну с юбилеем и вручили подарки и поздравительные открытки от президента РФ, главы Бурятии, мэра Улан-Удэ и городского совета ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района.
В Улан-Удэ поздравили ветерана с 90-летием
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В Железнодорожном районе отпраздновала юбилей Валентина Антонова
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