Сержант Павел Баханов проявил отвагу, несмотря на полученное ранение
Минобороны сообщило о новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине. Среди отличившихся значится имя сержанта Павла Баханова. Жители Бурятии сообщили в соцсетях, что Павел уроженец Курумканского района, эвенк по национальности.
С первых дней специальной военной операции сержант Баханов выполнял задачи по тыловому снабжению батальонно-тактических групп Вооружённых сил РФ. Всего он совершил 17 рейсов, доставив более 95 тонн груза.
Для оперативного снабжения военнослужащих всем необходимым Павел не раз совершал рейсы в непосредственной близости к линии боевых действий.
Павлу приходилось совершать ночные выезды с выключенными фарами, чтобы не быть замеченным. Происходило это в условиях постоянного обстрела.
Во время одного из таких заданий Павел попал под миномётный обстрел и получил осколочное ранение. Превозмогая боль, сержант сам оказал себе первую помощь. Кроме того, он сумел вынести из-за под огня раненого российского военнослужащего. Павел эвакуировал боевого товарища в безопасное место, оказал ему первую помощь, и тем самым спас жизнь.
Сейчас сержант Баханов восстанавливается после ранения.
Раненый сержант из Бурятии вынес из-под огня своего товарища
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