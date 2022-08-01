В Бурятии 32 гектара сельхозземель заросли травой

Собственникам участков выданы предостережения



25-26 июля госинспектор Россельхознадзора обнаружил в Хоринском районе Бурятии несоблюдением требований за земельными участками сельскохозяйственного назначения.



Установлено, что участки на площади 32 га не используются для сельскохозяйственного использования. Угодья зарастают травой на всей площади.



- Усматривается административная ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв». Правообладателям выданы предостережения, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

