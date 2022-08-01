Собственникам участков выданы предостережения
25-26 июля госинспектор Россельхознадзора обнаружил в Хоринском районе Бурятии несоблюдением требований за земельными участками сельскохозяйственного назначения.
Установлено, что участки на площади 32 га не используются для сельскохозяйственного использования. Угодья зарастают травой на всей площади.
- Усматривается административная ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв». Правообладателям выданы предостережения, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
В Бурятии 32 гектара сельхозземель заросли травой
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