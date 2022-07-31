Рядовой из Бурятии предотвратил нападение на колонну

Минобороны рассказало о подвиге военнослужащего из Бурятии



Рядовой Иван Агафонов из Баунтовского района Бурятии отличился во время спецоперации на Украине. О его подвиге сообщило Министерство обороны России.



Иван, действуя в составе гаубичного артиллерийского дивизиона, выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений.



Колонна следовала в район выполнения боевых задач, когда Иван обнаружил вооружённую группу, готовящую нападение на российские подразделения. Он немедленно доложил об этом командиру.



Российские военнослужащие вступили в бой с противником.



- В условиях перекрёстного огня смелыми и решительными действиями рядовой Иван Агафонов лично уничтожил трёх националистов. Украинские боевики, понеся потери в личном составе и технике, были вынуждены отступить, - сообщает Минобороны. – Благодаря смелости и героизму Ивана Агафонова колонна гаубичного артиллерийского дивизиона своевременно и без потерь прибыла в заданный район и, развернувшись на огневых позициях, метким и массированным артиллерийским огнём поддержала наступление российских войск.



Расчёт гаубичного артиллерийского дивизиона, в котором действовал Иван, выполнил более 50 огневых задач. «Результатом боёв явилось уничтожение батареи реактивной системы залпового огня «Град», огневых позиций Д-30, минометов противника и до 100 националистов», - говорится в сообщении Минобороны.

