31 июля

30 июля

29 июля

Популярное

Рядовой из Бурятии предотвратил нападение на колонну

Рядовой из Бурятии предотвратил нападение на колонну
Общество, 
Минобороны рассказало о подвиге военнослужащего из Бурятии

Рядовой Иван Агафонов из Баунтовского района Бурятии отличился во время спецоперации на Украине. О его подвиге сообщило Министерство обороны России.

Иван, действуя в составе гаубичного артиллерийского дивизиона, выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений.

Колонна следовала в район выполнения боевых задач, когда Иван обнаружил вооружённую группу, готовящую нападение на российские подразделения. Он немедленно доложил об этом командиру.

Российские военнослужащие вступили в бой с противником.

- В условиях перекрёстного огня смелыми и решительными действиями рядовой Иван Агафонов лично уничтожил трёх националистов. Украинские боевики, понеся потери в личном составе и технике, были вынуждены отступить, - сообщает Минобороны. – Благодаря смелости и героизму Ивана Агафонова колонна гаубичного артиллерийского дивизиона своевременно и без потерь прибыла в заданный район и, развернувшись на огневых позициях, метким и массированным артиллерийским огнём поддержала наступление российских войск.

Расчёт гаубичного артиллерийского дивизиона, в котором действовал Иван, выполнил более 50 огневых задач. «Результатом боёв явилось уничтожение батареи реактивной системы залпового огня «Град», огневых позиций Д-30, минометов противника и до 100 националистов», - говорится в сообщении Минобороны. 
военнослужащие спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Рядовой из Бурятии предотвратил нападение на колонну
Рядовой из Бурятии предотвратил нападение на колонну
Общество, 31.07.2022
Минобороны рассказало о подвиге военнослужащего из Бурятии
В Бурятии жарко и дождливо
В Бурятии жарко и дождливо
Общество, 31.07.2022
Воздух прогреется до +31 градуса
Студенты из Бурятии завоевали три медали универсиады
Студенты из Бурятии завоевали три медали универсиады
Общество, 30.07.2022
Всего в соревнованиях участвовали 240 спортсменов со всей страны 
Борис Будаев стал почётным гражданином Бурятии
Борис Будаев стал почётным гражданином Бурятии
Общество, 30.07.2022
Удостоверение и нагрудный знак вручил Алексей Цыденов
В Улан-Удэ проходит международный турнир на призы Бориса Будаева
В Улан-Удэ проходит международный турнир на призы Бориса Будаева
Общество, 30.07.2022
Турнир на призы единственного чемпиона мира по вольной борьбе из Бурятии Бориса Будаева в этом году юбилейный. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
В Чите открыли первую быструю электрозаправку
В Чите открыли первую быструю электрозаправку
Общество, 30.07.2022
Зарядная станция позволяет заряжать два автомобиля одновременно
Прогулки по Улан-Удэ. Июль 2022
Прогулки по Улан-Удэ. Июль 2022
Общество, 30.07.2022
Середина лета миновала. Зелёные кони, «планетарий» и ремонт, ремонт, ремонт… Всё это в июльской подборке фотографий  
Бурятия получит 14 автобусов для трёх городов
Бурятия получит 14 автобусов для трёх городов
Общество, 30.07.2022
Автопарк обновится в городах Кяхта, Северобайкальск, Закаменск
В Бурятии неделю нет лесных пожаров
В Бурятии неделю нет лесных пожаров
Общество, 30.07.2022
Предыдущий пожар был зарегистрирован 23 июля
Краснокнижная змея заползла в ограду к жителю Бурятии
Краснокнижная змея заползла в ограду к жителю Бурятии
Общество, 30.07.2022
В республике долгое время не поступало сведений о находках этого вида 
Декоративные фигуры в центре Улан-Удэ снабдили «отпугивающими» табличками
Декоративные фигуры в центре Улан-Удэ снабдили «отпугивающими» табличками
Общество, 30.07.2022
Вероятно, желающих оседлать зелёных коней будет меньше 
Музей Северобайкальска готовится к открытию
Музей Северобайкальска готовится к открытию
Общество, 30.07.2022
Завершается ремонт помещений музейно-выставочного комплекса
Иркутск примет всероссийский фестиваль уличного искусства
Иркутск примет всероссийский фестиваль уличного искусства
Общество, 30.07.2022
Художники разрисуют в городе пятнадцать площадок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^