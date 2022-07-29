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В Улан-Удэ проведут благотворительную фотосессию с животными

В Улан-Удэ проведут благотворительную фотосессию с животными
Общество,  Фото:pixabay.com
Собранные средства пойдут в помощь бездомным животным

После трёхлетнего перерыва в Улан-Удэ вновь состоится акция «Благотворительная фотосессия с пушистыми моделями». На этот раз она будет посвящена ретро-теме.

Будет две фотозоны: «Назад в СССР» и «Эпоха начала 20-ого века». Желающих принять участие будут ждать волонтёры в костюмах соответствующего времени и пушистые модели.

- Если у вас в закромах есть ретро-платье или костюм, или ваша фантазия настолько широка, и у вас есть образ стиляги, мы будем в восторге видеть вас в наших рядах! Отличный шанс вспомнить прошлое и получить незабываемые красивые фото! – сообщает группа «Животные 03 Улан-Удэ».

Акция состоится 30 июля в парке «Юбилейный», с 12:00 до 18:00, недалеко от центрального входа, на полянке ниже «капсулы времени».

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Улан-Удэ Бурятия благотворительная акция благотворительность акция бездомные животные

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