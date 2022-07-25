В районе Бурятии нет системы оповещения населения

Нарушение выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, администрация Окинского района Бурятии нарушила закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



В силу действующего закона поддержание муниципальных систем оповещения в готовности организуется и осуществляется органами местного самоуправления.



- В нарушение закона в администрации района не было в наличии проектно-сметной документации на систему оповещения населения. В её отсутствие невозможно дать оценку готовности муниципальной системы, соответствия технических средств оповещения установленным требованиям, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



В суд был предъявлен административный иск к администрации муниципального образования «Окинский район» о признании незаконным бездействия по принятию мер к созданию и поддержанию в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения, понуждении разработать проектно-сметную документацию на создание и введение в эксплуатацию данной системы.



Тункинский районный суд требования прокурора удовлетворил.

