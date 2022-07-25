Нарушение выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, администрация Окинского района Бурятии нарушила закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В силу действующего закона поддержание муниципальных систем оповещения в готовности организуется и осуществляется органами местного самоуправления.
- В нарушение закона в администрации района не было в наличии проектно-сметной документации на систему оповещения населения. В её отсутствие невозможно дать оценку готовности муниципальной системы, соответствия технических средств оповещения установленным требованиям, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В суд был предъявлен административный иск к администрации муниципального образования «Окинский район» о признании незаконным бездействия по принятию мер к созданию и поддержанию в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения, понуждении разработать проектно-сметную документацию на создание и введение в эксплуатацию данной системы.
Тункинский районный суд требования прокурора удовлетворил.
В районе Бурятии нет системы оповещения населения
Общество, Фото:
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