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В районе Бурятии нет системы оповещения населения

В районе Бурятии нет системы оповещения населения
Общество,  Фото:pexels.com
Нарушение выявила прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, администрация Окинского района Бурятии нарушила закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В силу действующего закона поддержание муниципальных систем оповещения в готовности организуется и осуществляется органами местного самоуправления.

- В нарушение закона в администрации района не было в наличии проектно-сметной документации на систему оповещения населения. В её отсутствие невозможно дать оценку готовности муниципальной системы, соответствия технических средств оповещения установленным требованиям, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суд был предъявлен административный иск к администрации муниципального образования «Окинский район» о признании незаконным бездействия по принятию мер к созданию и поддержанию в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения, понуждении разработать проектно-сметную документацию на создание и введение в эксплуатацию данной системы.

Тункинский районный суд требования прокурора удовлетворил.
прокуратура

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