Танкисты из Бурятии угнали украинский танк прямо во время боя









Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков рассказал, как российские военные, в том числе представители Бурятии, угнали украинский танк прямо во время боя под Донецком. Видео он опубликовал в своей группе «Сладков +».- Я вам скажу, лихо было. Под обстрелом зацепили, прикрылись дымами и выдернули его. Командир экипажа такой боевой бурят, выпускник прославленного Омского инженерного училища, - прокомментировал Александр Сладков.По его словам, четыре украинских танка и 50 пехотинцев попытались сбить донецких резервистов с позиций, но те не испугались и выстояли. Бой шёл пять часов. Опасаясь, что противник захватит позиции, резервисты вызвали огонь на себя.- Сожгли два танка, один остановили огнём, взяли в плен командира украинского экипажа. При этом маневрировали огнем, смещались по флангу, били украинские танки в борт, стреляли из АГС-17 с закрытых позиций. Воины! А ребята, буряты и калмыки, - русские танкисты, - под огнём противника, там же, угнали заглохший вражеский танк. Последний, четвёртый танк, отступающий, сжёг наш ударный коптер, - рассказал военкор.Александр Сладков отметил, что угнанный танк польского производства.