Десантники сержанта Александра Штри отбили шесть атак
В министерстве обороны России рассказали о военнослужащем из Бурятии, сержанте Александре Штри. Он, действуя в составе тактической группы российских десантников, выполнял задачи по удержанию одного из ключевых мостов, находящихся под контролем Вооружённых сил РФ.
- Вооружённые формирования украинских националистов предприняли попытку отбить стратегический объект и отрезать уже переправленные российские подразделения от снабжения и подкрепления. В условиях огневого поражения миномётов, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов националистов, Александр умело организовал оборону объекта в заданной зоне ответственности, - сообщили в Минобороны.
Ведя огонь из гранатомёта по противнику, сержант Штри уничтожил грузовой автомобиль боевиков с боеприпасами, а также более девяти человек личного состава противника.
Всего сержант Александр Штри вместе с подчинёнными отразил шесть попыток противника прорвать оборону.
- Мужественные и героические действия сержанта Александра Штри в сочетании с его высокой подготовленностью не позволили допустить прорыва противника, обеспечив выполнение задачи по удержанию моста, - отметили в Минобороны.
Минобороны рассказало о том, как сержант из Бурятии защитил мост
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