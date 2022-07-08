В Иркутской зоогалерее показали лемуров, катающихся на спине мамы

Общество, Фото: Иркутская зоогалерея

Зверьки взбираются на спину матери при намёке на опасность



Малышам-лемурам, которые родились в Иркутской зоогалерее, сегодня ровно три месяца. Они появились на свет 8 апреля.



- Дети уже свободно перемещаются по всему вольеру, даже выходят на «балкон» без сопровождения. Но при малейшем намёке на опасность (любом посторонней звуке, например) моментально оказываются на такой знакомой и надёжной маминой спине, - рассказали сотрудники зоопарка.



Они же интересуются, до какого возраста маме по кличке Милана хватит сил катать на себе подросших детишек? Мужская часть населения уже активно сопротивляется «наездникам», а мать всё ещё безропотно терпит.







- У нас это первое разведение лемуров, так что каждый день наблюдаем за их поведением и динамикой развития, всё запоминаем, записываем и иногда рассказываем в постах, - пояснили в зоогалерее.



Пользуясь случаем, сотрудники поздравили подписчиков с Днём семьи, любви и верности.

