Раненому на Украине военному из Бурятии помогут стать ветеринаром





Один из участников спецоперации на Украине станет ветеринаром и будет работать в Еравнинском районе Бурятии. «Такого крутого поворота в нашем посещении наших военных в госпиталях еще не было!» - рассказали в полномочном представительстве Бурятии в Москве.Началось всё с визита начальника республиканского управления ветеринарии Амгалана Дармаева и начальника Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных Руслана Шагдурова, которые прибыли в столицу России с рабочим визитом. После работы они отправились навестить раненых военнослужащих, лежащих в военных госпиталях.- Вместе мы навестили ребят во втором филиале госпиталя имени Вишневского и восьмом филиале госпиталя имени Бурденко. Привезли гостинцы и передачи с родины, - сообщили в полпредстве.Ветеринары разговорились с одним из парней, который после лечения по состоянию здоровья уже не сможет проходить военную службу. И сразу же решили взять над ним шефство. Ему помогут выучиться на ветеринара, и отправят работать на его родину – в Еравнинский район.«Вот такой позитив!» – заявили в полпредстве.