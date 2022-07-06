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Раненому на Украине военному из Бурятии помогут стать ветеринаром

Раненому на Украине военному из Бурятии помогут стать ветеринаром
Общество,  Фото:полпредство Бурятии
Сотрудники управления ветеринарии взяли шефство над раненым

Один из участников спецоперации на Украине станет ветеринаром и будет работать в Еравнинском районе Бурятии. «Такого крутого поворота в нашем посещении наших военных в госпиталях еще не было!» - рассказали в полномочном представительстве Бурятии в Москве.

Началось всё с визита начальника республиканского управления ветеринарии Амгалана Дармаева и начальника Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных Руслана Шагдурова, которые прибыли в столицу России с рабочим визитом. После работы они отправились навестить раненых военнослужащих, лежащих в военных госпиталях.

- Вместе мы навестили ребят во втором филиале госпиталя имени Вишневского и восьмом филиале госпиталя имени Бурденко. Привезли гостинцы и передачи с родины, - сообщили в полпредстве.

Ветеринары разговорились с одним из парней, который после лечения по состоянию здоровья уже не сможет проходить военную службу. И сразу же решили взять над ним шефство. Ему помогут выучиться на ветеринара, и отправят работать на его родину – в Еравнинский район.

«Вот такой позитив!» – заявили в полпредстве.


ветеринария спецоперация на Украине

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