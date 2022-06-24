Также объявлен конкурс-дефиле этномоделей
В Бурятии этнокультурный фестиваль национальных костюмов «Тоонто нютагайм баялиг» объявляет республиканский флешмоб «Фото в национальных костюмах».
Все желающие могут разместить свои снимки в национальных костюмах (не более 3 фото под 1 хештегом) с хештегами #НациональныйКостюм2022ТоонтоБаялиг2022 в социальной сети «ВКонтакте». Лучшие фотографии участников будут размещены в официальном аккаунте в ВК и на сайте министерства туризма РБ.
Также в рамках данного проекта пройдёт конкурс-дефиле этномоделей. Можно представить как отдельный костюм, так и команду (семья, род, компания друзей, организация, фирма) – от двух костюмов. Видеосъёмку дефиле с элементами хореографии нужно прислать на электронную почту: а[email protected] с пометкой «Этномодель-2022».
Полную информацию о проекте можно узнать на сайте РЦНТ, сообщает пресс-служба министерства туризма Бурятии.
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В Бурятии стартовал флешмоб в национальных костюмах
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