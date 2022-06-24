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В Бурятии пройдёт фестиваль национального костюма

В Бурятии пройдёт фестиваль национального костюма
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Фестиваль пройдёт в Улан-Удэ и «Меркитской крепости»

В Бурятии состоится III межрегиональный этнокультурный фестиваль национального костюма «Тоонто нютагайм баялиг». Он пройдёт 30 июля в экопарке «Меркитская крепость» и 31 июля в Улан-Удэ. Лейтмотивом фестиваля в 2022 году станут традиции и обычаи, связанные с сакральным для бурят понятием «тоонто нютаг» (малая родина).

30 июля на тематической площадке «Экопарк «Меркитская крепость» будет представлена информация об этом историческом объекте; организованы экскурсии, лекции по истории и культуре меркитов. Впервые состоится историческая реконструкция «История любви Чингисхана и красавицы Борте». Также пройдёт выставка-продажа производителей швейной продукции в этностиле, состоятся мастер-классы по национальным играм (шагай надаан, лапта, лмунчикат (эвенкийская), «плюшка» (семейская)). Будут работать площадки оздоровительного центра, «Аялга» (народные песни) и «Ёохор» (народные танцы). Кроме этого, гостей фестиваля покатают на лошадях.

На второй день, 31 июля, в этнокомплексе «Алтан Бургэд» состоится основная площадка фестиваля «Нуудэлшэдэй шэнэ эдлэл» («Мода кочевников»). На ней пройдут выступления финалистов II межрегионального фестиваля национальных костюмов-2021, а также показы местных дизайнеров. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.

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