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Участвующим в спецоперации военным из Бурятии передали обереги

Участвующим в спецоперации военным из Бурятии передали обереги
Общество,  Фото:администрация Закаменского района
Для военнослужащих ламы провели молебен

Группа добровольцев из Бурятии поддержала военнослужащих, участвующих в специальной операции на территории Украины.

Ламы передали военным обереги. Также священнослужители провели молебен с участием земляков.


- Священнослужители дацанов и волонтёры передали военнослужащим обереги, хадаки и благовония, а также провели молебен. В составе группы принимает участие руководитель районного ресурсного центра добровольчества «Добродом» Золто Жамсуев. Это уже не первая поездка Золто Жамсуева к границе, - сообщили в администрации Закаменского района Бурятии.

Жамсуев также передал военнослужащим письма от волонтёров и сельчан со словами поддержки.

военнослужащие спецоперация на Украине

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