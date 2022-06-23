Участвующим в спецоперации военным из Бурятии передали обереги

Для военнослужащих ламы провели молебен
Группа добровольцев из Бурятии поддержала военнослужащих, участвующих в специальной операции на территории Украины.
Ламы передали военным обереги. Также священнослужители провели молебен с участием земляков.
- Священнослужители дацанов и волонтёры передали военнослужащим обереги, хадаки и благовония, а также провели молебен. В составе группы принимает участие руководитель районного ресурсного центра добровольчества «Добродом» Золто Жамсуев. Это уже не первая поездка Золто Жамсуева к границе, - сообщили в администрации Закаменского района Бурятии.
Жамсуев также передал военнослужащим письма от волонтёров и сельчан со словами поддержки.
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