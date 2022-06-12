Фото главных природных достопримечательностей страны опубликовали ко Дню России
12 июня, в День России, Роскосмос опубликовал праздничную подборку снимков. Представлены фото 10 главных природных достопримечательностей страны, сделанные с помощью спутников дистанционного зондирования Земли.
«Представляем вашему вниманию спутниковые фотографии топ-10 самых интересных и природных достопримечательностей России по версии Ростуризма», - сообщил Роскосмос.
В подборке оказались озеро Байкал, Эльбрус (Кавказские горы), Куршская коса (Калининградская область), вулканы Камчатки, плато Путорана (Красноярский край), Кунгурская ледяная пещера (Филипповка, Пермский край), Мультинские озёра (Республика Алтай), национальный парк «Ленские столбы» (Якутия), Оймякон (Якутия), природный заповедник «Остров Врангеля» (Чукотка).
В Роскосмосе напомнили, что Россия – это огромная неизведанная страна, природные достопримечательности которой не перестают поражать разнообразием и красотой. «У нас есть горы и хребты, реки и озера, леса, степи и даже полупустыни. Каждый регион имеет свои климатические особенности, оказавшие влияние на формирование природы», - подписали подборку снимков в Роскосмосе.
Роскосмос опубликовал снимок Байкал из космоса
Общество, Фото:
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