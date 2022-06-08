Актёр Андрей Мерзликин навестил раненых военных из Бурятии

7 июня известный актёр театра и кино Андрей Мерзликин посетил главный военный клинический госпиталь имени академика Бурденко в Москве. Он пообщался с военнослужащими, которые проходят лечение.
В телеграм-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия» сообщили, что Мерзликин в том числе навестил военных из Бурятии. Опубликована фотография лечащегося в госпитале военного с актёром. Автор снимка написал: «Привет, родная Бурятия, с военного госпиталя Бурденко, скоро домой!».
Андрей Мерзликин пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и поблагодарил медицинский персонал.
- Встречи с известными актёрами помогают раненым военнослужащим почувствовать поддержку в трудную минуту, когда они проходят лечение, - отмечается на сайте фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем».
Успех Андрею Мерзликину принесла роль в фильме режиссёра Петра Буслова «Бумер» (18+). Также он известен по фильмам «Жмурки» (16+), «Штрафбат» (16+), «Убойная сила» (12+), «Охота на пиранью» (16+), «Утомлённые солнцем 2» (16+), «Брестская крепость» (16+) и многим другим.
Всего актёр снялся более чем в 120 картинах. Работал с режиссёрами Алексеем Балабановым, Фёдором Бондарчуком, Никитой Михалковым, Владимиром Мирзоевым, Александром Коттом, и другими.
Участник многих международных театральных и кинофестивалей. Лауреат премии «Золотой Витязь» за музыкально-драматический спектакль «Шукшин. Человек Земли» (16+). В 2021 году сыграл Несчастливцева в спектакле «Лес» (12+), режиссёра Виктора Крамера. Неоднократный участник фестиваля искусств Юрия Башмета.