Актёр Андрей Мерзликин навестил раненых военных из Бурятии

Андрей Мерзликин пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и поблагодарил медицинский персонал.- Встречи с известными актёрами помогают раненым военнослужащим почувствовать поддержку в трудную минуту, когда они проходят лечение, - отмечается на сайте фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем».Успех Андрею Мерзликину принесла роль в фильме режиссёра Петра Буслова «Бумер» (18+). Также он известен по фильмам «Жмурки» (16+), «Штрафбат» (16+), «Убойная сила» (12+), «Охота на пиранью» (16+), «Утомлённые солнцем 2» (16+), «Брестская крепость» (16+) и многим другим.Всего актёр снялся более чем в 120 картинах. Работал с режиссёрами Алексеем Балабановым, Фёдором Бондарчуком, Никитой Михалковым, Владимиром Мирзоевым, Александром Коттом, и другими.Участник многих международных театральных и кинофестивалей. Лауреат премии «Золотой Витязь» за музыкально-драматический спектакль «Шукшин. Человек Земли» (16+). В 2021 году сыграл Несчастливцева в спектакле «Лес» (12+), режиссёра Виктора Крамера. Неоднократный участник фестиваля искусств Юрия Башмета.