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Судебные приставы составили алиментную карту Бурятии

Судебные приставы составили алиментную карту Бурятии
Общество,  Фото:УФСПП по Бурятии
В красную зону на карте попали три района

В службе судебных приставов Бурятии составили алиментную карту республики.

Для её составления понадобилась административная карта республики, на которой все районы Бурятии обозначены цветовым индикатором. По количеству исполнительных производств районы разделены на четыре группы, пояснили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Красным цветом на карте окрашены три района с наибольшим количеством алиментообязанных должников от 300 до 600. Лидером в алиментном антирейтинге является Кабанский район. Здесь проживает 566 неплательщиков алиментов. На втором и третьем местах расположились Заиграевский и Прибайкальский районы. Количество производств в этих районах составляет 401 и 315 соответственно.

Территория районов республики, где количество варьируется от 200 до 300 производств, окрашены на карте синим цветом. В эту цветовую категорию попали Селенгинский, Северобайкальский, Баргузинский, Иволгинский, Бичурский и Кяхтинский районы.

Семь районов республики, в которых количество производств в диапазоне от 100 до 200, обозначены зелёным цветом. Это Мухоршибирский, Джидинский, Хоринский, Муйский, Тарбагатайский, Тункински и Баунтовский районы.

И в последнюю четвёртую группу с наименьшим показателем до 100 исполнительных производств вошли четыре района – Еравнинский, Кижингинский, Закаменский и Курумканский. Эта группа окрашена в жёлтый цвет.

Отметим, в Улан-Удэ находится около трех тысяч производств по взысканию алиментов.

- Алиментная карта наглядно показывает, в каких районах имеются серьёзные проблемы в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей. Это один из способов, когда мы пытаемся обратить внимание общественности на эту проблему. Вместе с этим мы призываем алиментообязанных родителей к уплате алиментов, чтобы они не забывали о своих детях и не скрывали свои доходы, - пояснил руководитель управления ФССП России по Бурятии Пётр Ертанов.


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