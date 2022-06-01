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В Улан-Удэ отправили в колонию наркоторговцев

В Улан-Удэ отправили в колонию наркоторговцев
Общество,  Фото:pexels.com
Приговор суда вступил в законную силу

В Улан-Удэ четыре участника преступного сообщества предстали перед судом. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений по статьям: «Участие в преступном сообществе», «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием средств электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в значительном размере, организованной группой».

В суде установлено, что с 2019 по 2020 годы обвиняемые распространяли наркотические средства и психотропные вещества на территории Улан-Удэ. Они организовывали тайники, активно использовали сеть Интернет для общения между собой и обмена информацией с покупателями, а также получения безналичных платежей в качестве оплаты за наркотики. Преступное сообщество имело строгую иерархическую структуру, где каждый участник исполнял определённые функции.

- Железнодорожный районный суд Улан-Удэ назначил виновным наказание от 5 до 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор вступил в законную силу.
прокуратура наркотики

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