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Балерины из Бурятии примут участие в «Олимпийских играх» мира балета

Балерины из Бурятии примут участие в «Олимпийских играх» мира балета
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятский театр оперы и балета представят Харука Ямада и Анастасия Никольская

С 3 по 11 июня в Большом театре в Москве пройдёт XIV международный конкурс артистов балета в честь 95-летия выдающегося хореографа Юрия Григоровича. Соревнование артистов балета проводится раз в 4 года и считается Олимпийскими играми мира балета. Бурятию представят солистки балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Харука Ямада и Анастасия Никольская.

Конкурс считается центральным международным балетным состязанием. Успешное выступление на конкурсе открывает дорогу в будущее молодым исполнителям и постановщикам, а звание победителя распахивает перед его обладателем двери ведущих танцевальных площадок мира.

- В этом году на конкурс было подано 343 заявки из 33 стран мира. По итогам отборочного тура по видеозаписям участниками конкурса стали 112 танцовщиков из России и 20 стран мира. В число участников вошли наши прекрасные солистки: Харука Ямада и недавно поступившая в труппу бурятского театра оперы и балета балерина из Донецка Анастасия Никольская, — отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Соревноваться конкурсанты будут традиционно в двух возрастных категориях: младшей (до 18 лет) и старшей (до 27 лет). Состязание пройдёт в три тура: классика, вариация и современный танец, исполнение партии из репертуара Юрия Григоровича.

Председателем жюри выступит народный артист СССР, легендарный балетмейстер Юрий Григорович. В состав жюри вошли звёзды мирового балета: Валерий Елизарьев (Беларусь), Марина Леонова, Борис Эйфман, Светлана Захарова, Юрий Фатеев, Николай Цискаридзе, Вадим Писарев и другие.

Как сообщает пресс-служба БГАТОиБ, в качестве партнёров с Харукой Ямадой и Анастасией Никольской на конкурсе также выступят солисты бурятского балета Михаил Овчаров, Булыт Раднаев и Артемий Плюснин.

- Это очень важное состязание в мире балета. Участие в нём наших солистов говорит о статусе нашего театра и уровне подготовки наших солистов, -отметил Баярто Дамбаев, художественный руководитель балета Бурятского театра оперы и балета.

Бурятия балет конкурс театр

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