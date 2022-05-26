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В Бурятии вдове погибшего на Украине военного вручили орден Мужества

В Бурятии вдове погибшего на Украине военного вручили орден Мужества
Общество, 
Орден Мужества вдове вручил помощник военного комиссара Бурятии

24 мая в улусе Цагатуй Джидинского района Бурятии вдове погибшего в ходе спецоперации старшего лейтенанта Баира Лубсандабаева вручили орден Мужества, которым он был награждён посмертно. 

Церемония прошла в Цагатуйской средней школе, выпускником которой был Баир Николаевич, сообщается в группе «Джида-инфо».

С этой миссией в район прибыл генерал-майор, помощник военного комиссара Бурятии Александр Сучков. Он и вручил орден Мужества вдове погибшего офицера.

Почтить память земляка собрались учащиеся школы, родственники, земляки.

На митинге присутствовали родители погибшего военного и его сын.

Старший лейтенант мотострелкового батальона Баир Лубсандабаев погиб в ходе спецоперации на Украине в возрасте 24 лет.

Он был уроженцем Цагатуя, окончил местную среднюю школу. Состоял в сборной района по волейболу, футболу, борьбе и спортивному ориентированию. Неоднократно занимал призовые места на спортивных мероприятиях.

После окончания школы поступил в Дальневосточное высшее командное училище. С 2018 года проходил службу в Оренбургской области.

Погиб 2 марта. 
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