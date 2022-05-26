В Бурятии вдове погибшего на Украине военного вручили орден Мужества

Орден Мужества вдове вручил помощник военного комиссара Бурятии



24 мая в улусе Цагатуй Джидинского района Бурятии вдове погибшего в ходе спецоперации старшего лейтенанта Баира Лубсандабаева вручили орден Мужества, которым он был награждён посмертно.



Церемония прошла в Цагатуйской средней школе, выпускником которой был Баир Николаевич, сообщается в группе «Джида-инфо».



С этой миссией в район прибыл генерал-майор, помощник военного комиссара Бурятии Александр Сучков. Он и вручил орден Мужества вдове погибшего офицера.



Почтить память земляка собрались учащиеся школы, родственники, земляки.



На митинге присутствовали родители погибшего военного и его сын.



Старший лейтенант мотострелкового батальона Баир Лубсандабаев погиб в ходе спецоперации на Украине в возрасте 24 лет.



Он был уроженцем Цагатуя, окончил местную среднюю школу. Состоял в сборной района по волейболу, футболу, борьбе и спортивному ориентированию. Неоднократно занимал призовые места на спортивных мероприятиях.



После окончания школы поступил в Дальневосточное высшее командное училище. С 2018 года проходил службу в Оренбургской области.



Погиб 2 марта.

