На Украине погиб 20-летний младший сержант из Бурятии

С погибшим в ходе спецоперации Валерием Ушаковым простятся в Прибайкальском районе



В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, младший сержант Ушаков Валерий Александрович. Ему было 20 лет.



Валерий родился 10 марта 2002 года в селе Селендума Селенгинского района Бурятии. В 2015 году семья переехала в село Покровка Прибайкальского района. Окончил Коменскую среднюю школу.



После окончания школы поступил в техникум строительства и городского хозяйства.



В 2020 году был призван на срочную службу. Спустя год заключил контракт и остался служить в войсках ПВО.



- Среди сослуживцев пользовался авторитетом и заслуженным уважением. Валерий всегда был любознательным, общительным, жизнерадостным, приветливым. В памяти одноклассников Валерий останется очень порядочным и надёжным человеком, - сообщается в группе «Прибайкалье-инфо».



Младший сержант Валерий Ушаков погиб 19 мая, выполняя боевое задание.



У Валерия остались мать, два младших брата и любимая девушка.



Прощание состоится в селе Покровка 26 мая.

