С погибшим в ходе спецоперации Валерием Ушаковым простятся в Прибайкальском районе
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, младший сержант Ушаков Валерий Александрович. Ему было 20 лет.
Валерий родился 10 марта 2002 года в селе Селендума Селенгинского района Бурятии. В 2015 году семья переехала в село Покровка Прибайкальского района. Окончил Коменскую среднюю школу.
После окончания школы поступил в техникум строительства и городского хозяйства.
В 2020 году был призван на срочную службу. Спустя год заключил контракт и остался служить в войсках ПВО.
- Среди сослуживцев пользовался авторитетом и заслуженным уважением. Валерий всегда был любознательным, общительным, жизнерадостным, приветливым. В памяти одноклассников Валерий останется очень порядочным и надёжным человеком, - сообщается в группе «Прибайкалье-инфо».
Младший сержант Валерий Ушаков погиб 19 мая, выполняя боевое задание.
У Валерия остались мать, два младших брата и любимая девушка.
Прощание состоится в селе Покровка 26 мая.
На Украине погиб 20-летний младший сержант из Бурятии
Общество, Фото:
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