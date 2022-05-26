За минувшие сутки потушили два очага
За прошедшие сутки в Бурятии возникло шесть лесных пожаров. Они произошли в Бичурском, Закаменском, Окинском, Северо-Байкальском и Тарбагатайском районах.
- Четыре лесных пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнём, остальные - из-за сухой грозы и линейных объектов, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
С огнём сражались 239 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Было задействовано 42 единицы лесопожарной техники.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 41 га.
Два лесных пожара в Закаменском и Тарбагатайском районах ликвидированы.
Ещё один лесной пожар в Окинском районе локализован, продолжаются работы по дотушиванию. Также тушат три лесных пожаров в Бичурском, Окинском и Северо-Байкальском районах.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
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