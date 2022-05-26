В Бурятии тушат четыре лесных пожара

За минувшие сутки потушили два очага



За прошедшие сутки в Бурятии возникло шесть лесных пожаров. Они произошли в Бичурском, Закаменском, Окинском, Северо-Байкальском и Тарбагатайском районах.



- Четыре лесных пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнём, остальные - из-за сухой грозы и линейных объектов, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



С огнём сражались 239 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Было задействовано 42 единицы лесопожарной техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 41 га.



Два лесных пожара в Закаменском и Тарбагатайском районах ликвидированы.



Ещё один лесной пожар в Окинском районе локализован, продолжаются работы по дотушиванию. Также тушат три лесных пожаров в Бичурском, Окинском и Северо-Байкальском районах.



В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

