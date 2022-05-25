В Бурятии с почестями встретили вернувшегося участника спецоперации



Житель села Цаган-Морин Закаменского района Бурятии Абида Дымпилов, принимавший участие в спецоперации на Украине, вернулся домой. На родине сельчане встретили его со всеми почестями – преподнесли хадак, а также накрыли стол.



В группе «Закамна-инфо. 24/7» сообщили, что в ходе спецоперации Абида Дымпилов получил контузию.



Абида также ветеран боевых действий в Чечне.



- Сейчас Абида уехал в Улан-Удэ, ему надо обследоваться, своё пребывание на Украине прокомментировал скромно: «Работы много, его танк три раза подрывали, он командир экипажа, все живы», - рассказала глава сельского поселения «Цаган-Моринское» Гарма Шагдуров.



Земляки желают Абиде Дымпилову скорейшего восстановления.

