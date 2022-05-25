В Бурятии с почестями встретили вернувшегося участника спецоперации

Во время спецоперации военный из Бурятии получил контузию
Житель села Цаган-Морин Закаменского района Бурятии Абида Дымпилов, принимавший участие в спецоперации на Украине, вернулся домой. На родине сельчане встретили его со всеми почестями – преподнесли хадак, а также накрыли стол.
В группе «Закамна-инфо. 24/7» сообщили, что в ходе спецоперации Абида Дымпилов получил контузию.
Абида также ветеран боевых действий в Чечне.
- Сейчас Абида уехал в Улан-Удэ, ему надо обследоваться, своё пребывание на Украине прокомментировал скромно: «Работы много, его танк три раза подрывали, он командир экипажа, все живы», - рассказала глава сельского поселения «Цаган-Моринское» Гарма Шагдуров.
Земляки желают Абиде Дымпилову скорейшего восстановления.
С погибшим в ходе спецоперации Даниилом Орловым простятся в Кабанске
Во время спецоперации военный из Бурятии получил контузию
Детсад смогут посещать 150 детей
Только недавно памятник отмыли от «обстрела» птиц
Дмитрий Киселёв покажет своим детям в Бурятии многообразие религий
Проект называется «По пути Гэсэра»
Изюбри становятся частыми «моделями» объективов камер
Зацвёл обитатель подвижных песков побережий Байкала
Вопрос решался через суд
В рамках марафона будет организована акция по уборке побережья озера
Мероприятие пройдёт в течение трёх дней августа
В отдельных районах ожидается сильный ветер
Принять участие могут спортсмены любого возраста
Результаты станут известны 1 сентября
Конкурс организован в рамках фестиваля «Дыхание Байкала»