В Бурятии засняли стадо изюбрей за трапезой









- Эти животные становятся частыми «моделями» объективов камер. По их поведению видно, что они часто приходят к солонцу, чтобы получить любимую минеральную добавку, - рассказали в пресс-службе Тункинского нацпарка.



Изюбрь или изюбр - восточноазиатский настоящий олень. Подвид благородного оленя. Впервые описан в 1869 году, в окрестностях Пекина. Обитает в Российской Федерации и в Китае, встречается в Корее и Северном Китае до реки Хуанхэ.





В Тункинском национальном парке Бурятии фотоловушка сняла стадо изюбрей.Автоматическая камера запечатела, как в разное время изюбри собрались на трапезу, а также для общения. На одном из кадров взрослый самец горделиво позирует перед фотоловушкой.