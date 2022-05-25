В Бурятии засняли стадо изюбрей за трапезой

Изюбри становятся частыми «моделями» объективов камер
В Тункинском национальном парке Бурятии фотоловушка сняла стадо изюбрей.
Автоматическая камера запечатела, как в разное время изюбри собрались на трапезу, а также для общения. На одном из кадров взрослый самец горделиво позирует перед фотоловушкой.
- Эти животные становятся частыми «моделями» объективов камер. По их поведению видно, что они часто приходят к солонцу, чтобы получить любимую минеральную добавку, - рассказали в пресс-службе Тункинского нацпарка.
Изюбрь или изюбр - восточноазиатский настоящий олень. Подвид благородного оленя. Впервые описан в 1869 году, в окрестностях Пекина. Обитает в Российской Федерации и в Китае, встречается в Корее и Северном Китае до реки Хуанхэ.
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