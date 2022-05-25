В заповеднике в Бурятии зацвело очень редкое растение

Зацвёл обитатель подвижных песков побережий Байкала



В Баргузинском заповеднике в Бурятии началось цветение черепоплодника почтишерстистого (щетинистоватого). Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



- Черепоплодник почтишерстистый - очень редкое растение, внесено в Красные книги Бурятии и Иркутской области, обитатель подвижных песков побережий Байкала. Он и эндемик, и реликт. Эндемик — значит нигде, кроме берегов Байкала не произрастает. Реликт - потому что растение дожило до нашего времени аж с третичного периода! Промежуток времени от мел-палеогенового вымирания (примерно 66 млн лет назад) до начала последнего ледникового периода (около 1,8 млн лет назад), – объяснила старший научный сотрудник Диана Шангареева.



Черепоплодник растёт на двух участках, общей площадью 15 квадратных метров. Всего здесь растёт 19 таких растений.

