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В заповеднике в Бурятии зацвело очень редкое растение

В заповеднике в Бурятии зацвело очень редкое растение
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Подлеморье"
Зацвёл обитатель подвижных песков побережий Байкала

В Баргузинском заповеднике в Бурятии началось цветение черепоплодника почтишерстистого (щетинистоватого). Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

- Черепоплодник почтишерстистый - очень редкое растение, внесено в Красные книги Бурятии и Иркутской области, обитатель подвижных песков побережий Байкала. Он и эндемик, и реликт. Эндемик — значит нигде, кроме берегов Байкала не произрастает. Реликт - потому что растение дожило до нашего времени аж с третичного периода! Промежуток времени от мел-палеогенового вымирания (примерно 66 млн лет назад) до начала последнего ледникового периода (около 1,8 млн лет назад), – объяснила старший научный сотрудник Диана Шангареева.

Черепоплодник растёт на двух участках, общей площадью 15 квадратных метров. Всего здесь растёт 19 таких растений.   
Байкал заповедник растения

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