Жительница Бурятии не оформила на детей долю в доме, построенном на маткапитал

Вопрос решался через суд



Как выяснила прокурорская проверка, жительнице Тарбагатайского района Бурятии в 2021 году пенсионный фонд выдал государственные сертификаты на материнский капитал. Женщина с использованием средств материнского капитала в размере 639 тысяч рублей построила дом, однако обязательства по оформлению его в долевую собственность с двумя детьми не исполнила.



В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о возложении обязанности оформить жилье в общую собственность. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объёме.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.

