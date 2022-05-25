Вопрос решался через суд
Как выяснила прокурорская проверка, жительнице Тарбагатайского района Бурятии в 2021 году пенсионный фонд выдал государственные сертификаты на материнский капитал. Женщина с использованием средств материнского капитала в размере 639 тысяч рублей построила дом, однако обязательства по оформлению его в долевую собственность с двумя детьми не исполнила.
В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о возложении обязанности оформить жилье в общую собственность. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объёме.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жительница Бурятии не оформила на детей долю в доме, построенном на маткапитал
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Вопрос решался через суд
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