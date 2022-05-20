В Улан-Удэ на одной улице появились два новых детсада

В Улан-Удэ завершается строительство детского сада на улице Конечная, сообщили в пресс-службе мэрии.
Сейчас в детсаду заканчивают внутренние отделочные работы, идёт сборка детских горок и скамеек на территории учреждения. Здесь осталось подключить всё оборудование, расставить мебель и убраться.
В новый детсад пойдут 280 детишек разных возрастов – по 20 воспитанников в группе.
Детский сад построен по типовому проекту – для детей есть игровые, спальни, раздевальная, буфетная, санузлы, музыкальный зал, зал для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока.
Отметим, это уже второй новый детский сад на улице Конечная. Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле здесь уже был открыт детский садик «Калинка». Он также рассчитан на 280 детей. Строительство сразу двух новых дошкольных учреждений на одной улице связано с тем, что район густонаселённый.
Также сейчас завершаются работы в детском саду на Лермонтова.
В апреле этого года открылись также детские сады в микрорайонах Дивизионный, Забайкальский и на улице Боевая.
За три года в городе построено 19 дошкольных учреждений.