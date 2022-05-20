Улан-удэнцы смогут попасть на приём по вопросам исполнительного производства

Приём проведут зампрокурора и замначальника УФССП
Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков и заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по республике Константин Щукин проведут совместный приём граждан по вопросам исполнительного производства.
Приём пройдет 25 мая с 10:00 до 12:00 в здании управления Федеральной службы судебных приставов по республике (ул. Лимонова, 5, строение 1).
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики или по телефонам: 21-08-52, 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79, либо по телефону приёмной УФССП: 28-94-00.
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