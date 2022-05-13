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В Бурятии нерадивый отец получил восемь месяцев колонии

В Бурятии нерадивый отец получил восемь месяцев колонии
Общество,  Фото:pixabay.com
Ранее мужчина уже был судим по этой статье

Баргузинский районный суд в Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, не платящего алименты. Он признан виновным по статье «Неуплата средств на содержание детей».

Мужчина неоднократно и без уважительных причин не исполнял свои алиментные обязательства на содержание несовершеннолетнего ребёнка, иную материальную помощь не оказывал. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Суд признал неплательщика виновным и назначил восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

- Приговор не обжалован, вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.

колония алименты

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