В Бурятии нерадивый отец получил восемь месяцев колонии

Ранее мужчина уже был судим по этой статье



Баргузинский районный суд в Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, не платящего алименты. Он признан виновным по статье «Неуплата средств на содержание детей».



Мужчина неоднократно и без уважительных причин не исполнял свои алиментные обязательства на содержание несовершеннолетнего ребёнка, иную материальную помощь не оказывал. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.



Суд признал неплательщика виновным и назначил восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении.



- Приговор не обжалован, вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.



