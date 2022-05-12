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В Иркутске наградили росгвардейцев – участников спецоперации

В Иркутске наградили росгвардейцев – участников спецоперации
Общество,  Фото:управление Росгвардии по Иркутской области
Двум росгвардейцам вручили медали «За отвагу»

Начальник управления Росгвардии по Иркутской области генерал-майор полиции Алексей Сапожников вручил государственные награды отличившимся сотрудникам спецподразделений, участвовавших в специальной военной операции на Украине.

- В соответствии с указом президента Российской Федерации за личное мужество, отвагу и самоотверженность медалью «За отвагу» награждены старший сержант полиции Андрей Б. и сержант полиции Роман Б. За время спецоперации они предотвратили несколько нападений на войсковые колонны, помогли избежать потерь среди личного состава и нанесли серьезный урон националистам, - говорится в сообщении управления Росгвардии по Иркутской области.

Начальник территориального управления поблагодарил росгвардейцев «за смелость, проявленный героизм и профессиональное выполнение поставленных задач в ходе спецоперации».


Росгвардия спецоперация на Украине

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