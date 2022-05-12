В Иркутске наградили росгвардейцев – участников спецоперации

Двум росгвардейцам вручили медали «За отвагу»
Начальник управления Росгвардии по Иркутской области генерал-майор полиции Алексей Сапожников вручил государственные награды отличившимся сотрудникам спецподразделений, участвовавших в специальной военной операции на Украине.
- В соответствии с указом президента Российской Федерации за личное мужество, отвагу и самоотверженность медалью «За отвагу» награждены старший сержант полиции Андрей Б. и сержант полиции Роман Б. За время спецоперации они предотвратили несколько нападений на войсковые колонны, помогли избежать потерь среди личного состава и нанесли серьезный урон националистам, - говорится в сообщении управления Росгвардии по Иркутской области.
Начальник территориального управления поблагодарил росгвардейцев «за смелость, проявленный героизм и профессиональное выполнение поставленных задач в ходе спецоперации».
Старые шины отправят на вторичную переработку
Работы могут продлиться до месяца
Двум росгвардейцам вручили медали «За отвагу»
Запрет касается тех детей, чьи родители не привезли песок
В сборник вошли письма жителей Бурятии экипажу корвета «Алдар Цыденжапов»
Алексей Киселёв выступает с лекциями о театре прошлого, настоящего и будущего
Полёты ограничили до середины мая
В Кяхте и Гусиноозёрске людей чаще всего кусают безнадзорные животные
Игры начнутся на следующей неделе
На улицах выставят дополнительные экипажи ДПС
У Кирилла Иванова остался маленький сын
Собаку спасли мужчина и его ребёнок во время рыбалки
Стартовали соревнования «Школа безопасности-2022»
Жители смогут бесплатно поставить питомцам прививки от бешенства
Жителям Бурятии из-за «туалетной» проблемы стыдно перед иностранными туристами