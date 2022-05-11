Забайкалец удостоен звания Героя России

Общество, Фото: пресс-служба министерства обороны России

Подполковник спас жизнь своему боевому товарищу



Заместитель командира штурмового авиационного полка, подполковник Дмитрий Литвинов указом президента страны удостоен звания Героя Российской Федерации. В торжественной обстановке награду ему вручил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, ссылаясь на информацию Минобороны РФ.



Дмитрий Литвинов во время выполнения боевой задачи вылетел в составе пары штурмовиков Су-25 для уничтожения ротного опорного пункта националистов. После того как российские лётчики поразили вражеский опорный пункт, ведомый самолёт подвергся обстрелу ракетой ПЗРК противника, в результате которого вышел из строя левый двигатель и произошла потеря управления.



- Подполковник Дмитрий Литвинов перестроился за подбитый самолёт и, визуально оценив его повреждения, помог второму лётчику частично восстановить управление. В этот момент по подбитому самолёту была выпущена вторая ракета. Понимая, что самолёт не выдержит ещё одного попадания, Дмитрий Литвинов, не раздумывая, принял единственно правильное решение, – прикрыть его своим самолётом, зашёл ему в хвост и отстрелил инфракрасные ловушки, которые увели выпущенную ракету от самолёта. Своими действиями подполковник спас жизнь своему боевому товарищу, сохранив при этом авиационную технику, – рассказали в министерстве обороны России.

