Подполковник спас жизнь своему боевому товарищу
Заместитель командира штурмового авиационного полка, подполковник Дмитрий Литвинов указом президента страны удостоен звания Героя Российской Федерации. В торжественной обстановке награду ему вручил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, ссылаясь на информацию Минобороны РФ.
Дмитрий Литвинов во время выполнения боевой задачи вылетел в составе пары штурмовиков Су-25 для уничтожения ротного опорного пункта националистов. После того как российские лётчики поразили вражеский опорный пункт, ведомый самолёт подвергся обстрелу ракетой ПЗРК противника, в результате которого вышел из строя левый двигатель и произошла потеря управления.
- Подполковник Дмитрий Литвинов перестроился за подбитый самолёт и, визуально оценив его повреждения, помог второму лётчику частично восстановить управление. В этот момент по подбитому самолёту была выпущена вторая ракета. Понимая, что самолёт не выдержит ещё одного попадания, Дмитрий Литвинов, не раздумывая, принял единственно правильное решение, – прикрыть его своим самолётом, зашёл ему в хвост и отстрелил инфракрасные ловушки, которые увели выпущенную ракету от самолёта. Своими действиями подполковник спас жизнь своему боевому товарищу, сохранив при этом авиационную технику, – рассказали в министерстве обороны России.
Забайкалец удостоен звания Героя России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Три спортсмена стали победителями турнира
Подполковник спас жизнь своему боевому товарищу
В нём приняли участие волонтёры Еравнинского района
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Победителями на дистанции 20 км стали Сергей Ефимов и Татьяна Прокопьева
Её возглавит председатель горсовета
Он расположен в микрорайоне Аэропорт
Из-за болезни жить с другими членами семьи больной девочке невозможно
В столице Бурятии завершается отопительный сезон, а с ним и начинается сезон отключения горячей воды
Всего будет разложено более 180 тысяч доз вакцины
Радна Цыбиков в финале уступил краснодарцу
В случае нападения птица защищается клювом
Замене подлежат ещё почти четыре тысячи светильников
Министра культуры Бурятии просят остановить голосование о присвоении чьего-либо имени Национальной библиотеке
Государственному инспектору в целом удалось запечатлеть трёх изюбрей