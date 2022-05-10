Разработан конвертер кириллицы в старомонгольское письмо

Программа будет бесплатной



В Монголии создана программа «Kimo», которая автоматически преобразовывает кириллицу в старомонгольское письмо и наоборот. Презентация бесплатного сервиса состоялась 5 мая.



Основатель компании-разработчика программы С. Бадрал отметил, что на разработку этого конвертера ушло шесть месяцев, а на разработку искусственного интеллекта ушло более 10 лет.



- Программное обеспечение, основанное на лингвистике и искусственном интеллекте, представляет собой конвертер из кириллицы в старомонгольскую письменность и обратно, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».



Президент академии наук Монголии Д. Рэгдэл выразил благодарность и признательность разработчикам за проявленную инициативу.



- Согласно закону о монгольском языке с 2025 года Монголия намерена перейти на старомонгольскую письменность и вести правительственные документы одновременно на двух письменностях. Я уверен, что программа «Kimo» станет основной для достижения этой цели,в – пояснил Д. Рэгдэл.

