Посетить выступления смогут члены молодёжных, волонтёрских и ветеранских организаций, многодетных семей
Волонтёры бурятского регионального отделения ВОД «Волонтёры культуры» рассказали о своём намерении принять участие во всероссийской акции «Открытый занавес».
- Организатором акции в Республике Бурятия стала Бурятская государственная филармония, - сообщает региональное отделение движения.
Среди театров, уже принявших участие в акции, Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, Национальный драматический театр России, Российский государственный академический молодежный театр и др.
«Открытый занавес» — это серия концертов, выступлений, мероприятий, посетить которые смогут члены молодёжных, волонтёрских и ветеранских организаций, многодетных семей.
О программе станет известно позднее.
Бурятия присоединится к «Открытому занавесу»
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