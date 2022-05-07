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Бурятия присоединится к «Открытому занавесу»

Бурятия присоединится к «Открытому занавесу»
Общество,  Фото:pixabay.com
Посетить выступления смогут члены молодёжных, волонтёрских и ветеранских организаций, многодетных семей

Волонтёры бурятского регионального отделения ВОД «Волонтёры культуры» рассказали о своём намерении принять участие во всероссийской акции «Открытый занавес».

- Организатором акции в Республике Бурятия стала Бурятская государственная филармония, - сообщает региональное отделение движения.

Среди театров, уже принявших участие в акции, Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, Национальный драматический театр России, Российский государственный академический молодежный театр и др.

«Открытый занавес» — это серия концертов, выступлений, мероприятий, посетить которые смогут члены молодёжных, волонтёрских и ветеранских организаций, многодетных семей.

О программе станет известно позднее.

театр

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