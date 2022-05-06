В деле разбиралась прокуратура
Жительнице Улан-Удэ отказали в назначении досрочной страховой пенсии. Пенсионный орган в льготный стаж не включил период работы на локомотивовагоноремонтном заводе в качестве машиниста крана. Отказ мотивирован непредставлением бывшим работодателем сведений о льготном характере работы.
Женщина обратилась в прокуратуру.
- По результатам прокурорской проверки получены доказательства, подтверждающие факт работы женщины в тяжёлых условиях труда. В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о защите пенсионных прав заявительницы, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Суд требования прокурора удовлетворил, обязав пенсионный орган назначить гражданке досрочную страховую пенсию по старости с момента её обращения.
Решение суда не вступило в законную силу.
Улан-удэнка через суд добилась досрочной пенсии
Общество, Фото:
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