Теперь вскрывать квартиры можно в отсутствие собственников
Сотрудники полиции получили вскрывать квартиру в отсутствие собственника, сообщает Бурятский региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «НП ЖКХ Контроль».
6 мая вступает в силу приказ МВД, согласно которому в целях спасения жизни граждан и (или) их имущества, предотвращения аварийных ситуаций, например, затопления квартиры, сотрудники полиции имеют право проникать в квартиры граждан в отсутствие собственника.
Если проникновение совершено в отсутствие собственника помещения и (или) проживающих там граждан, то собственник будет оповещен не позднее 24 часов с момента проникновения.
Полиция должна проинформировать собственника и (или) проживающих граждан путем вручения или направления уведомления о проникновении (за исключением его вручения ночью). Оно должно содержать ФИО собственника и (или) проживающих граждан; адрес места их пребывания или жительства; адрес помещения, в которое осуществлено проникновение; дату, время, основания и обстоятельства проникновения.
В Бурятии полицейские получили право вскрывать квартиры
Общество, Фото:
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