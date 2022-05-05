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В детсаду Северобайкальска открылся музей воинской славы

В детсаду Северобайкальска открылся музей воинской славы
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
В мини-музее регулярно проводятся экскурсии для дошколят

Накануне празднования 9 мая во всех образовательных учреждениях Бурятии, начиная с дошкольных, проходят торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы.

Одним из самых масштабных проектов детского сада «Теремок» в городе Северобайкальск стало создание стационарного музея воинской славы, в котором регулярно проводятся экскурсии для дошколят. Мини-музей воинской славы – результат общей работы воспитателей, детей и их родителей. В ходе работы весь материал систематизируется и дополняется.

- Экскурсия началась с небольшой вводной беседы о начальных этапах Великой Отечественной войны. Слушая рассказ, дети плавно переходили из одной экспозиции к другой. Рассказ повествовал о ходе войны в целом, о городах-героях, о решающих сражениях Великой Отечественной войны, о подвигах героев Северо-Байкальского района, тружеников тыла, сделавших для нас, нынешнего поколения, неоценимо важные поступки, - рассказала Лилия Николаевна Москалева, воспитатель д/с «Теремок».

В музее представлены модели военной техники, награды и медали, предметы личного пользования, документы и многие другие вещи времён войны, принадлежавшие советским солдатам. Ребята рассматривали котелки, кружки и фляжки. Детям очень понравилась экскурсия, и после экскурсии дети ещё долгое время делились впечатлениями друг с другом, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Северобайкальск Бурятия детские сады музей Великая Отечественная дети

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