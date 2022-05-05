Долгострои Улан-Удэ проверила прокуратура

Общество, Фото: прокуратура РБ

Состоялось выездное совещание



Прокуратура Бурятии провела выездное совещание на незавершённых объектах долевого строительства.



Рабочая группа выезжала на незавершённые строительством многоквартирные дома по ул. Модогоева, Боевая – Конечная, Ключевская, проблемный объект «Многоквартирный жилой дом в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. Блок 3. 1 этап строительства».



В работе заседания приняли участие представители министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики, Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора, фонда поддержки граждан – участников долевого строительства на территории Бурятии.



Члены рабочей группы обсудили проблемные вопросы завершения строительства указанных объектов.



Представитель прокуратуры рассказал о принятых мерах прокурорского реагирования, направленных на защиту прав граждан – участников долевого строительства.



Возведение домов поставлено на контроль межведомственной рабочей группы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

