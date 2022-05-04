В Бурятии местами дождь и мокрый снег

В Улан-Удэ днём до +16



По данным Бурятского гидрометцентра, 4 мая по республике ожидаются местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11 м/с, утром и днём местами порывы до 15-19 м/с. Температура днём +13,+18, местами +3,+8.



В Улан-Удэ ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днём порывы до 13-16 м/с. Температура днём +14,+16.



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