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В Бурятии местами дождь и мокрый снег

В Бурятии местами дождь и мокрый снег
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ днём до +16

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 мая по республике ожидаются местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11 м/с, утром и днём местами порывы до 15-19 м/с. Температура днём +13,+18, местами +3,+8.

В Улан-Удэ ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днём порывы до 13-16 м/с. Температура днём +14,+16.
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