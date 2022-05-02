В Бурятии гость фестиваля «Возвращение» уже успел оценить студентов-музыкантов



Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятию Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятию прибыл известный композитор и музыкант Александр Мекаев . Он примет участие в камерном концерте фестиваля «Возвращение» (6+) в Бурятском театре оперы и балета и исполнит произведение собственного сочинения.



- У меня два концерта будет. 2 мая в оперном театре, а 5 мая – в Художественном музее. Кроме этого, 3 и 4 мая у меня будут мастер-классы в колледже искусств. В зависимости от того, как и что студенты мне будут играть, мы будем с ними разговаривать. Особой темы нет, ведь я не знаю ни уровень здешних студентов, ни как они играют. Будем импровизировать, - рассказал «Байкал Daily» Александр Мекаев.



Композитор прилетел в Улан-Удэ и тут же отправился в театр оперы и балета для подготовки и репетиций со студентами, которые примут участие в фестивале. Он отметил старания одной из девушек, сравнив её с известным бельгийским композитором.



- Вот флейтистка, произвела на меня очень хорошее впечатление. Я ведь последние 25 лет не живу в России, просто приезжаю. И сейчас я начал вспоминать, что существует русская школа духовых инструментов. В частности – флейта. Раньше я об этом знал, но успешно забыл, находясь за границей. И мне нравится звук этой девушки. Мне её звук напомнил звук одного известного в Европе бельгийского флейтиста, с которым я недавно выступал. Её звук такой же чистый и одновременно сильный. В отличие от других, европейских духовиков, у неё хорошее чувство ритма, - оценил Александр Мекаев.



Пианист впервые посетил наши края. Он ещё не успел в полной мере оценить наших музыкантов и культуру, но много читал о Бурятии.



- Когда меня пригласили для участия в фестивале, я с удовольствием согласился. Недавно буквально, ещё месяца не прошло, здесь начал работать мой сын Пётр. Он скрипач. Мне очень интересно, как он здесь живёт. Я был раньше по другую сторону Байкала, в Иркутске и на самом Байкале, но так далеко, как сейчас, в Россию я не залетал, - рассказал композитор.



Член Союза композиторов РФ планирует посетить популярные в Улан-Удэ места в рамках своей программы, а также постараться охватить другие достопримечательности города.



- Я обязательно ознакомлюсь за эти дни с городом, мне интересно. Я всю жизнь слышал очень много о Бурятии, специально читал, прежде чем сюда прилететь. Мне очень понравился небольшой центр города. Там, где двухэтажные старые дома. И мне очень нравится здешняя природа. Я не говорю о Байкале, я говорю о реке и маленьких озёрах, которые здесь есть. Я это изучал, и мне очень понравилось, - поделился Александр Мекаев.



Композитор желает получить от своей поездки «новый заряд и идеи», познакомиться с культурой и обычаями Бурятии. Он пробудет в республике пять дней.