Известный композитор проведёт в Бурятии мастер-класс для студентов

Общество, Фото: предоставлено Бурятским оперным театром

Александр Мекаев стал специальным гостем «Возвращения»



Композитор, член Союза композиторов РФ Александр Мекаев примет участие в камерном концерте 2 мая в Бурятском театре оперы и балета и исполнит произведение собственного сочинения.



4 мая пианист и композитор встретится со студентами колледжа искусств имени Петра Чайковского, а 5 мая проведёт мастер-класс для учащихся ВСГИК. В этот же день Александр Мекаев выступит в художественном музее имени Сампилова, где в рамках фестиваля «Возвращение» состоится камерный концерт.



Также участие в нём примут флейтистка Софья Алексеева (Казань), скрипачи Анастасия Давиденко и Петр Мекаев, альтист Валентин Шагжиев (Петрозаводск), виолончелисты Буянто Лхасаранов и Наталья Озонова (Санкт-Петербург), пианист Баир Борбоев (Красноярск).



В программу концерта вошли произведения Александра Глазунова, Бау Ямпилова, Роберта Шумана, Камиля Сен-Санса, Жюля Массне, классические джазовые композиции. «Фантазия для фортепиано op.13» Александра Мекаева прозвучит в исполнении автора, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.



Александр Мекаев — пианист, композитор, педагог, член Союза композиторов РФ. Он родился в 1960 году в городе Волхов Ленинградской области, в настоящее время проживает в Турции. Окончил Среднюю Специальную Музыкальную Школу при Ленинградской Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Московскую Государственную Консерваторию им. П.И. Чайковского.



Александр Мекаев работал концертмейстером в Туркменском Государственном Театре Оперы и Балета. В 1988 – 1996 годах работал преподавателем специального фортепиано в Московском Государственном Педагогическом Университете им. М.А. Шолохова. Параллельно работал концертмейстером и преподавателем фортепиано в хоровой студии «Дубна» (Московская область). В 1990–1991 годах проходил стажировку в консерватории Dreilinden (Люцерн, Швейцария) в классе проф. H. Harry (Konzertreife Program).



В 1996 году переехал в Турцию. Сначала работал концертмейстером в Измирском государственном театре оперы и балета (1996 –1999), в частном музыкальном лицее Еvren Erdem, в Университете Улудаг (г. Бурса), где вел классы фортепиано и теоретических дисциплин.



В 2005–2007 годах преподавал в Восточно-Средиземноморском Университете г. Фамагуста (Северный Кипр). С 2007 года по настоящее время работает в Консерватории Университета им. А. Мендереса (г. Айдын, Турция). Ведет классы специального фортепиано, а также классы гармонии, полифонии и анализа форм.



С 1980 года ведёт активную концертную деятельность. Выступал с сольными и камерными программами в России, СНГ и за рубежом (Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Германия, Швейцария, Италия, Бельгия, Голландия, Испания, Турция, Кипр). Выступал как солист с оркестрами Ленинградской оперной студии, Ярославской, Самарской, Саратовской филармоний, оркестрами Измирской и Самсунской оперы, филармоническими оркестрами городов Бурса, Анталья, Эдирнэ, с муниципальными оркестрами городов Анкара, Эскишехир, с университетскими оркестрами различных городов Турции. Имеет ряд записей на радио и телевидении РФ и Турции.



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