В Улан-Удэ пройдёт фестиваль классической и современной музыки

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С 1 по 7 мая в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета пройдёт фестиваль классической и современной музыки «Возвращение».Открытие фестиваля состоится. Слушатели познакомятся с творчеством двух гениальных отечественных композиторов. В программе концерта 1 мая — поэма «Военные письма» Валерия Гаврилина и кантата «Александр Невский» Сергея Прокофьева. Оба сочинения исполняются крайне редко. Они прозвучат в исполнении оркестра, солистов и хора Бурятского государственного академического театра оперы и балета в редакции Владимира Рылова.под аккомпанемент рояля гости фестиваля исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов.в исполнении хора театра и солистов оперы прозвучат песни бурятских композиторов в обработке для смешанного хора a capella. Автором подобного перерождения популярных произведений стал главный хормейстер театра Валерий Волчанецкий.с симфоническим оркестром Бурятского государственного академического театра оперы и балета под управлением художественного руководителя театра Владимира Рылова выступят участники и гости фестиваля. В программе — музыка И.С. Баха, Сен-Санса, Чайковского, Арутюняна, а также — одно из самых известных сочинений американского композитора Джорджа Гершвина — Голубая рапсодия.пройдёт мастер-класс пианиста и композитора Александра Мекаева (Турция) в Восточно-Сибирском государственном институте культуры. В этот же день в 17:00 гости фестиваля выступят в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.пройдут мастер-классы и творческие встречи гостей фестиваля с учащимися и студентами Восточно-Сибирского института культуры и колледжа искусств имени П.И. Чайковского.в день закрытия фестиваля, на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета состоится симфонический концерт памяти заслуженного деятеля искусств Российский Федерации дирижёра Валерия Цыденовича Галсанова. Концертная программа будет подготовлена под руководством сына Валерия Цыденовича — Александра Галсанова, художественного руководителя и главного дирижёра симфонического оркестра Акима Восточно-Казахстанской области. В концерте примет участие солист Московской государственной академической филармонии, лауреат XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского Алексей Мельников (фортепиано).Об этом сообщили в пресс-службе театра.