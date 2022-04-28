В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в образовательном учреждении Окинского района создан Центр образования «Точка роста» c интерактивной доской, цифровой лабораторией.
Вместе с тем оборудование и средства, поставленные в рамках федерального проекта, не использовались, план первоочередных мероприятий по функционированию центра образования не исполнялся.
На официальном сайте школы в разделе, посвящённом этому вопросу, отсутствовали сведения о педагогах, образовательных программах, режиме занятий, материально-технической базе.
Директору образовательной организации внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, оборудование используется в учебной деятельности, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии не использовали деньги федерального проекта
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