В Бурятии не использовали деньги федерального проекта

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в образовательном учреждении Окинского района создан Центр образования «Точка роста» c интерактивной доской, цифровой лабораторией.



Вместе с тем оборудование и средства, поставленные в рамках федерального проекта, не использовались, план первоочередных мероприятий по функционированию центра образования не исполнялся.



На официальном сайте школы в разделе, посвящённом этому вопросу, отсутствовали сведения о педагогах, образовательных программах, режиме занятий, материально-технической базе.



Директору образовательной организации внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, оборудование используется в учебной деятельности, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-службе прокуратуры Бурятии.

