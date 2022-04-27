В Улан-Удэ впервые выполнят ямочный ремонт на внутриквартальных проездах













Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как идёт ямочный ремонт в городе. В этом году работы стартовали на неделю раньше обычного – 7 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города.- Наша задача - сохранить объём прошлого года по ямочному ремонту. В прошлом году мы планировали сделать 22 тысячи кв. м. ямочного ремонта, но сделали 24 тысячи. В этом году мы объём сохраняем и планируем увеличить его за счёт ремонта внутриквартальных проездов. У нас как получается - мы ремонтируем улицы, ремонтируем дворы, а межквартальные проезды практически никогда не ремонтировались. Можно сказать, что мы в этом году впервые с советских времён зашли на ремонт внутриквартальных проездов. Для этого мы специально выделили бюджет, закупили новую технику, - сказал Игорь Шутенков.По плану, в этом году ямочный ремонт пройдёт на 305 улицах, в том числе на 147 внутриквартальных проездах.На работы выделено 30,7 млн рублей, из них 8,7 млн рублей только на ремонт проездов.- По поручению мэра Улан-Удэ мы приобрели ещё одну «Бецему» для выполнения работ по ямочному ремонту - это позволит увеличить объёмы. Если в прошлом году с помощью «Бецемы» за сутки мы выполняли 100 кв.м. ямочного ремонта, то в этом году ежедневный объем ремонта увеличится в два раза. Также мы приобрели фрезу и дополнительный инвентарь для создания еще одной бригады для работы горячим асфальтом, - пояснил директор МБУ «Комбинат по благоустройству» Владимир Соснин.В комбинате по благоустройству сформирован штат из 16 человек по выполнению ямочного ремонта — это пять бригад. Задействовано 15 единиц техники и четыре единицы оборудования: две «Бецемы», один шовзаливщик, один каток. Ямочный ремонт в этом году выполняется двумя способами: струйно-инъекционным методом и горячим асфальтом.- Задача перед нашими службами такая, чтобы комплексно работали: очистили яму, подготовили, вскрыли и тут же залили. Вы, наверное, помните, у нас в прошлые времена было так: расковыряют яму и потом мы их объезжаем, бывает, целую неделю. Сейчас комплексно и оперативно - тут же вскрыли и тут же заделали, - сказал мэр города.На устранение ямы площадью 1 кв.м. уходит в среднем пять минут при выполнении работ «Бецемой». Основные работы выполняются днём, а на дорогах, где большая интенсивность движения, работы выполняются ночью, чтобы не препятствовать передвижению машин.- Хотелось бы добавить, я услышал от наших горожан интересную фразу: «Впервые в этом году в городе вместе со снегом не сошёл асфальт», мне эта фраза понравилась - это значит, что у нас были сделаны профилактические работы. В прошлом году по городу мы залили щели, а в нашем климате, понятно, в щель попала вода и начинает её разрывать, так щель превращается в полноценную яму. Профилактика дала возможность сохранить наши дороги в хорошем состоянии. Теперь будем сохранять еще и межквартальные проезды, - подчеркнул Игорь Шутенков.В связи с подготовкой к празднованию Дня Победы сейчас комбинат по благоустройству делает упор на ремонт магистральных улиц. Ямочный ремонт внутриквартальных проездов начнётся с середины мая.- Если посмотреть на статистику обращений по вопросам ямочного ремонта на сайте «Активный горожанин», то можно сказать, что количество жалоб уменьшилось почти на 80%. В текущем году поступило порядка 30 обращений, а это 8 обращений в месяц. В то время как в 2021 году поступало в среднем по 60 обращений в месяц, - отметил заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.По вкладке «Ямы на дорогах» на сервисе «Активный горожанин» https://ag.u-ude.ru/ на официальном сайте администрации Улан-Удэ горожане могут оставить свой сигнал о ямах на дорогах города.