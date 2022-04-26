Волейболистка из Бурятии стала чемпионкой России женской лиги «Б»

Общество, Фото: предоставлено минспорта Бурятии

В финале команда «Муром» выиграла 10 матчей из 10



Волейбольный клуб «Муром» из Владимирской области, в которой играет воспитанница волейбольного клуба «Хара Морин» Юлия Прокофьева, стал победителем чемпионата России в женской волейбольной лиге «Б».



Спортсменки досрочно завоевали этот титул, за два тура до окончания чемпионата, став недосягаемыми для соперниц. В финале девушки выиграли в 10 матчах из 10.



- Свой путь в волейболе Юлия начала под руководством тренера Степана Базаровича Шойсоронова. В 2017 году спортсменка стала чемпионкой России по юниоркам в составе клуба «Юность» города Красноярск. В 2020 году стала бронзовым призёром чемпионата России высшей лиги «Б», - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.



С 2021 года Юлия играет в составе волейбольного клуба «Муром».

