В финале команда «Муром» выиграла 10 матчей из 10
Волейбольный клуб «Муром» из Владимирской области, в которой играет воспитанница волейбольного клуба «Хара Морин» Юлия Прокофьева, стал победителем чемпионата России в женской волейбольной лиге «Б».
Спортсменки досрочно завоевали этот титул, за два тура до окончания чемпионата, став недосягаемыми для соперниц. В финале девушки выиграли в 10 матчах из 10.
- Свой путь в волейболе Юлия начала под руководством тренера Степана Базаровича Шойсоронова. В 2017 году спортсменка стала чемпионкой России по юниоркам в составе клуба «Юность» города Красноярск. В 2020 году стала бронзовым призёром чемпионата России высшей лиги «Б», - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.
С 2021 года Юлия играет в составе волейбольного клуба «Муром».
Волейболистка из Бурятии стала чемпионкой России женской лиги «Б»
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