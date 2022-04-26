 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 апреля

25 апреля

Популярное

Волейболистка из Бурятии стала чемпионкой России женской лиги «Б»

Волейболистка из Бурятии стала чемпионкой России женской лиги «Б»
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
В финале команда «Муром» выиграла 10 матчей из 10

Волейбольный клуб «Муром» из Владимирской области, в которой играет воспитанница волейбольного клуба «Хара Морин» Юлия Прокофьева, стал победителем чемпионата России в женской волейбольной лиге «Б».

Спортсменки досрочно завоевали этот титул, за два тура до окончания чемпионата, став недосягаемыми для соперниц. В финале девушки выиграли в 10 матчах из 10.

- Свой путь в волейболе Юлия начала под руководством тренера Степана Базаровича Шойсоронова. В 2017 году спортсменка стала чемпионкой России по юниоркам в составе клуба «Юность» города Красноярск. В 2020 году стала бронзовым призёром чемпионата России высшей лиги «Б», - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.

С 2021 года Юлия играет в составе волейбольного клуба «Муром».
спорт волейбол чемпионат России

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области хотят перерабатывать отходы лесопиления
В Иркутской области хотят перерабатывать отходы лесопиления
Общество, 26.04.2022
Проект представили участникам «Экспортного десанта»
Волейболистка из Бурятии стала чемпионкой России женской лиги «Б»
Волейболистка из Бурятии стала чемпионкой России женской лиги «Б»
Общество, 26.04.2022
В финале команда «Муром» выиграла 10 матчей из 10
В Улан-Удэ выбрали лучших знатоков математики и физики
В Улан-Удэ выбрали лучших знатоков математики и физики
Общество, 26.04.2022
Школьники получили ценные призы в виде телевизора, ноутбука и телефона
Сразу четыре актёра покидают Русский драмтеатр в Улан-Удэ
Сразу четыре актёра покидают Русский драмтеатр в Улан-Удэ
Общество, 26.04.2022
Крупные изменения в актёрском составе произойдут в Русском драмтеатре
В Улан-Удэ откроется выставка уральского художника «Путешествие в Тибет»
В Улан-Удэ откроется выставка уральского художника «Путешествие в Тибет»
Общество, 26.04.2022
Выставка начнёт действовать 30 апреля в Художественном музее
В Улан-Удэ «Малышок» отметил 50-летие
В Улан-Удэ «Малышок» отметил 50-летие
Общество, 26.04.2022
За время существования центра сотни детей обрели семьи
В столице Бурятии открылся детсад с инновационной программой
В столице Бурятии открылся детсад с инновационной программой
Общество, 26.04.2022
«Ёлочку» будут посещать дети из микрорайона Забайкальский  
В Бурятию прибыли 14 беженцев
В Бурятию прибыли 14 беженцев
Общество, 26.04.2022
Почти все беженцы разъехались по районам республики
Юлия Жамбалова рассказала о пленных из Бурятии, которых обменяли
Юлия Жамбалова рассказала о пленных из Бурятии, которых обменяли
Общество, 26.04.2022
Уполномоченный по правам человека в Бурятии объяснила ситуацию с военнопленными на сессии парламента
В отдалённом районе Бурятии изюбри «принесли весну»
В отдалённом районе Бурятии изюбри «принесли весну»
Общество, 26.04.2022
Изюбри впервые с зимы вышли к источникам
Юные артисты из Бурятии завоевали серебряные медали на Дельфийских играх
Юные артисты из Бурятии завоевали серебряные медали на Дельфийских играх
Общество, 26.04.2022
На мероприятие приехало рекордное число участников
В Улан-Удэ дал концерт известный виолончелист
В Улан-Удэ дал концерт известный виолончелист
Общество, 26.04.2022
Виолончель в Улан-Удэ не звучала уже давно
В Бурятии родственникам военных помогает психолог
В Бурятии родственникам военных помогает психолог
Общество, 26.04.2022
Омбудсмен Юлия Жамбалова рассказала о помощи, оказываемой родственникам военнослужащих

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^