Администрация школы назвала несколько причин для появления видеонаблюдения в столь необычном месте
В Нижнесаянтуйской средней школе в Тарбагатайском районе Бурятии установили камеру видеонаблюдения в туалете для мальчиков. Видео, на котором запечатлели камеру, появилось в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия».
На видео школьники показали, что камеру спрятали в вентиляции.
Директор школы Баир Митыпов объяснил изданию «Подъём», что такая мера была предпринята из-за выявления случаев курения электронных сигарет и употребления «снюса» в мужском туалете. Также администрация школы заметила, что ученики там периодически ломают кабинки, жгут и тыкают ножом перегородки.
- Камера установлена ракурсом ровно на окно, зона писсуаров и кабинок туда не входит, - прокомментировал ситуацию Митыпов.
В свою очередь, жители Бурятии скептически отнеслись к этой идее. В комментариях они призывают отказаться от видеонаблюдения.
«Понятно, чтобы не курили всякую всячину и не пробовали различные вещества. Просто не совсем правильно установили»,
«Часто слышу от руководительского состава, что это якобы делается для защиты оборудования от детей. Рассказывают, что дети – это вандалы и ломают раковины, унитазы, сушилки в уборных. Но вот, чтобы так скрытно ставить…» - поделились подписчики.
В Бурятии установили видеокамеру в школьном туалете
Общество, Фото:
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