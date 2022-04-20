 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 апреля

19 апреля

Популярное

В Бурятии установили видеокамеру в школьном туалете

В Бурятии установили видеокамеру в школьном туалете
Общество,  Фото:Весь Улан-Удэ & Бурятия
Администрация школы назвала несколько причин для появления видеонаблюдения в столь необычном месте

В Нижнесаянтуйской средней школе в Тарбагатайском районе Бурятии установили камеру видеонаблюдения в туалете для мальчиков. Видео, на котором запечатлели камеру, появилось в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия».

На видео школьники показали, что камеру спрятали в вентиляции.

Директор школы Баир Митыпов объяснил изданию «Подъём», что такая мера была предпринята из-за выявления случаев курения электронных сигарет и употребления «снюса» в мужском туалете. Также администрация школы заметила, что ученики там периодически ломают кабинки, жгут и тыкают ножом перегородки.

- Камера установлена ракурсом ровно на окно, зона писсуаров и кабинок туда не входит, - прокомментировал ситуацию Митыпов.

В свою очередь, жители Бурятии скептически отнеслись к этой идее. В комментариях они призывают отказаться от видеонаблюдения.

«Понятно, чтобы не курили всякую всячину и не пробовали различные вещества. Просто не совсем правильно установили»,

«Часто слышу от руководительского состава, что это якобы делается для защиты оборудования от детей. Рассказывают, что дети – это вандалы и ломают раковины, унитазы, сушилки в уборных. Но вот, чтобы так скрытно ставить…» - поделились подписчики.
школа видеонаблюдение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ артисты споют и станцуют во дворах ветеранов
В Улан-Удэ артисты споют и станцуют во дворах ветеранов
Общество, 20.04.2022
Во дворах выступят 14 «фронтовых бригад»
Уличное освещение в Улан-Удэ станет на 98% светодиодным
Уличное освещение в Улан-Удэ станет на 98% светодиодным
Общество, 20.04.2022
Все мероприятия пройдут без привлечения бюджетных средств
В Бурятии установили видеокамеру в школьном туалете
В Бурятии установили видеокамеру в школьном туалете
Общество, 20.04.2022
Администрация школы назвала несколько причин для появления видеонаблюдения в столь необычном месте
В Бурятию вернулись росгвардейцы, участвовавшие в спецоперации
В Бурятию вернулись росгвардейцы, участвовавшие в спецоперации
Общество, 20.04.2022
Прибывших росгвардейцев встречали сослуживцы, родные, друзья и ветераны
В Бурятии спустя два года состоится «Голос кочевников»
В Бурятии спустя два года состоится «Голос кочевников»
Общество, 20.04.2022
Названа дата проведения «Голоса кочевников», который не звучал два года подряд
Автопарк Бурятии оказался одним из самых старых в России
Автопарк Бурятии оказался одним из самых старых в России
Общество, 20.04.2022
Средний возраст машин в Бурятии значительно выше, чем по стране
В Бурятии после резкого падения COVID-19 пошёл вверх
В Бурятии после резкого падения COVID-19 пошёл вверх
Общество, 20.04.2022
Заболеваемость коронавирусом не удержалась на очень низких позициях
В Родительский день улан-удэнцев будут возить до кладбищ
В Родительский день улан-удэнцев будут возить до кладбищ
Общество, 20.04.2022
В Родительский день запустят специальные автобусные маршруты
В Бурятии оштрафовали охотпользователя
В Бурятии оштрафовали охотпользователя
Общество, 20.04.2022
Нарушение выявила прокурорская проверка 
В Бурятии мокрый снег
В Бурятии мокрый снег
Общество, 20.04.2022
В республике ощутимо похолодало
Мобильная станция переливания крови будет работать в Иркутске
Мобильная станция переливания крови будет работать в Иркутске
Общество, 19.04.2022
Сдать кровь можно будет с утра и до обеда 
Ученикам улан-удэнской школы хотят компенсировать затраты на проезд
Ученикам улан-удэнской школы хотят компенсировать затраты на проезд
Общество, 19.04.2022
Дети вынуждены далеко ездить из-за капремонта в школе
Старшеклассники побывали в улан-удэнском роддоме
Старшеклассники побывали в улан-удэнском роддоме
Общество, 19.04.2022
Дети учились реанимировать и пеленать новорождённых 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^