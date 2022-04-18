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Приставы Бурятии приостановят взыскание долгов с участников спецоперации

Приставы Бурятии приостановят взыскание долгов с участников спецоперации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Разъяснения дал руководитель УФССП по Бурятии Пётр Ертанов

В Бурятии судебные приставы временно не будут взыскивать долги и арестовывать имущество военнослужащих и росгвардейцев, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

Решение было принято в соответствии с недавними поправки в федеральный закон «О ветеранах» от 26 марта. Военнослужащие, выполняющие задачи в ходе спецоперации на Украине и в Донбассе, признаны ветеранами боевых действий.

- Судебный пристав имеет право полностью остановить исполнительное производство или частично. Для этого необходимо предоставить соответствующие выписки, справки из войсковых частей или Росгвардии, где проходят службу граждане. Для родных военнослужащего предлагаем обратиться в районное подразделение УФССП с документами и подать заявление. Мы его обрабатываем и оперативно останавливаем исполнительное производство, - пояснил сегодня руководитель УФССП по Бурятии Пётр Ертанов.

По его словам, пока таких было заявлений было немного, но они есть.

По словам Петра Ертанова, запрос обрабатывается в течение 1-2 суток с момента подачи заявления. После чего принимается решение о приостановке исполнительного производства; при этом ограничений по сумме долга нет.

Также руководитель УФССП по Бурятии отметил, что «иммунитет» работает только до того момента, пока военнослужащий не вернётся со спецоперации обратно в Бурятию.

- Это прежде всего вызвано тем, чтобы помочь нашим военнослужащим, сотрудникам Росгвардии в этой непростой ситуации, чтобы их семьи не страдали. В дальнейшем, после возвращения, мы переходим в гражданский и спокойный режим работы, - пояснил Ертанов.

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