Скончался один пациент с COVID-19
По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 17 апреля зарегистрирован 135531 больной COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44% (59899) приходится на жителей Улан-Удэ.
За минувшие сутки выявлено 49 новых больных коронавирусом.
Из выявленных за прошедшие сутки больных – 44 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га.
По оперативным данным медицинских организаций Бурятии на 08.00 17 апреля, в стационарах получают лечение 247 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 184. За предыдущие сутки госпитализирован 21 пациент.
В отделениях реанимации находится 50 пациентов (из них старше 65 лет – 37), на ИВЛ – 9 пациентов (из них старше 65 – 6), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 5.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 307 коек: занято –247, свободно – 60 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,5%.
На амбулаторном лечении и наблюдении находится 353 человека.
Выздоровели от COVID-19 – 131941 человек, в том числе за сутки 69 пациентов.
Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2990 человек, в том числе за сутки 1 пациент старше 65 лет.
Ещё 49 жителей Бурятии заболели коронавирусом
Общество, Фото:
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