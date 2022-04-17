Ещё 49 жителей Бурятии заболели коронавирусом

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Скончался один пациент с COVID-19



По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 17 апреля зарегистрирован 135531 больной COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44% (59899) приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки выявлено 49 новых больных коронавирусом.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 44 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га.



По оперативным данным медицинских организаций Бурятии на 08.00 17 апреля, в стационарах получают лечение 247 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 184. За предыдущие сутки госпитализирован 21 пациент.



В отделениях реанимации находится 50 пациентов (из них старше 65 лет – 37), на ИВЛ – 9 пациентов (из них старше 65 – 6), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 5.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 307 коек: занято –247, свободно – 60 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,5%.



На амбулаторном лечении и наблюдении находится 353 человека.



Выздоровели от COVID-19 – 131941 человек, в том числе за сутки 69 пациентов.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2990 человек, в том числе за сутки 1 пациент старше 65 лет.





