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В Бурятию прилетели чёрные грифы

В Бурятию прилетели чёрные грифы
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
В Тункинскую долину прилетели сразу семь краснокнижных птиц

9 апреля в Тункинский национальный парк залетела стая чёрных грифов. Благодаря оперативной информации госинспектора сотрудникам парка удалось сделать пару снимков крупных птиц. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

- Сегодня к нам прилетели чёрные грифы, в прошлом году мы наблюдали семь особей, в этом году мы снова наблюдаем семь птиц. Они остановились в нашем великолепном, уникальном, природном крае, в Тункинском национальном парке. Парк создан для сохранения природных комплексов, в том числе, для редкого вида, занесённого в Красную книгу, - рассказал начальник отдела туризма и рекреации Алексей Китаев.



Гриф - очень крупная птица семейства ястребиных, общая длина тела может достигать метра, с очень широкими крыльями с размахом до 2,5 метров и весом 7-12 кг. Питаются падалью. Высматривают свою добычу, паря на большой высоте над местностью.

В Тункинском национальном парке грифы - кочующий вид, находятся под охраной, включены в Красную книгу России и Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году чёрные грифы залетели в Тункинский нацпарк 31 мая. Сотрудники нацпарка застали их в местности Могой-Горхон в количестве 7 птиц. Директор нацпарка Алдар Доржиев тогда предположил, что они прилетели возможно с другого региона.

птицы национальный парк

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