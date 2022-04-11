В Бурятию прилетели чёрные грифы









Гриф - очень крупная птица семейства ястребиных, общая длина тела может достигать метра, с очень широкими крыльями с размахом до 2,5 метров и весом 7-12 кг. Питаются падалью. Высматривают свою добычу, паря на большой высоте над местностью.



В Тункинском национальном парке грифы - кочующий вид, находятся под охраной, включены в Красную книгу России и Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году



Гриф - очень крупная птица семейства ястребиных, общая длина тела может достигать метра, с очень широкими крыльями с размахом до 2,5 метров и весом 7-12 кг. Питаются падалью. Высматривают свою добычу, паря на большой высоте над местностью.В Тункинском национальном парке грифы - кочующий вид, находятся под охраной, включены в Красную книгу России и Бурятии.Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году чёрные грифы залетели в Тункинский нацпарк 31 мая . Сотрудники нацпарка застали их в местности Могой-Горхон в количестве 7 птиц. Директор нацпарка Алдар Доржиев тогда предположил, что они прилетели возможно с другого региона.

9 апреля в Тункинский национальный парк залетела стая чёрных грифов. Благодаря оперативной информации госинспектора сотрудникам парка удалось сделать пару снимков крупных птиц. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.- Сегодня к нам прилетели чёрные грифы, в прошлом году мы наблюдали семь особей, в этом году мы снова наблюдаем семь птиц. Они остановились в нашем великолепном, уникальном, природном крае, в Тункинском национальном парке. Парк создан для сохранения природных комплексов, в том числе, для редкого вида, занесённого в Красную книгу, - рассказал начальник отдела туризма и рекреации Алексей Китаев.